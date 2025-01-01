Richterin Barbara Salesch
Folge 1767: Die Muse lebt
44 Min.Ab 12
Der eigenbrötlerische Bildhauer Karsten Strüwe verliebt sich auf den ersten Blick in seine neue Nachbarin Gritt Liebig - schnell wird sie für ihn Muse und Aktmodell. Als die junge Frau eines Tages erwürgt in ihrer Wohnung gefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Karsten ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1