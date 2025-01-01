Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Muse lebt

SAT.1Staffel 10Folge 1767
Die Muse lebt

Die Muse lebtJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1767: Die Muse lebt

44 Min.Ab 12

Der eigenbrötlerische Bildhauer Karsten Strüwe verliebt sich auf den ersten Blick in seine neue Nachbarin Gritt Liebig - schnell wird sie für ihn Muse und Aktmodell. Als die junge Frau eines Tages erwürgt in ihrer Wohnung gefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Karsten ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen