Richterin Barbara Salesch
Folge 1771: Vendetta
44 Min.Ab 12
Die Ehe zwischen der Metzgermeisterin Jessica und ihrem Mann Harald ist schon länger nicht mehr intakt. Aber hat Jessica nach einem Streit wirklich versucht, Harald die Hand abzuhacken und ihn dann in die Kühlkammer zu sperren? Oder war es ihre Freundin Ulla, die ohnehin nicht gut auf Männer zu sprechen ist?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© SAT.1