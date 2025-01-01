Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1773
Folge 1773: On Air

44 Min.Ab 12

Als Night-Talker bei einem Radiosender macht sich Gregor Weißenfeld nicht nur Freunde: Er erhält er in seiner Live-Sendung ständig Drohanrufe von Hannah Sydow, die ihn dafür verantwortlich macht, dass sich Simon, ihr Cousin, von ihr getrennt hat. Simon ist mit der Liebe zu ihr nicht zurechtgekommen und hatte deshalb in der Call-In-Sendung angerufen. Als Gregors Frau Lisa ermordet wird, fällt der Verdacht sofort auf Hannah ...

