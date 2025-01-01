Richterin Barbara Salesch
Folge 1777: Polizisten lügen nicht
44 Min.Ab 12
Polizist - dein Freund und Helfer. Das sieht Go-Go-Tänzerin Klara anders, seitdem sie nachts auf einsamer Landstraße von einer Streife angehalten und von einem Mann in Polizeiuniform fast vergewaltigt wurde. War es wirklich der frustrierte Martin, der am Abend vorher noch bei ihr abgeblitzt war? Immerhin hat er eine ganz besondere Beziehung zur Polizei ...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1