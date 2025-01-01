Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Polizisten lügen nicht

SAT.1Staffel 10Folge 1777
Folge 1777: Polizisten lügen nicht

44 Min.Ab 12

Polizist - dein Freund und Helfer. Das sieht Go-Go-Tänzerin Klara anders, seitdem sie nachts auf einsamer Landstraße von einer Streife angehalten und von einem Mann in Polizeiuniform fast vergewaltigt wurde. War es wirklich der frustrierte Martin, der am Abend vorher noch bei ihr abgeblitzt war? Immerhin hat er eine ganz besondere Beziehung zur Polizei ...

