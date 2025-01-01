Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Sistas

SAT.1Staffel 10Folge 1778
Sistas

SistasJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1778: Sistas

44 Min.Ab 12

Um bei der Mädchengang "Sistas" ihre Schulden abzuarbeiten, soll die 16-jährige Anführerin Gina die gleichaltrige Jackie dazu gezwungen haben, sich auf dem Straßenstrich zu prostituieren. Als sie nicht pariert, wird sie zur Strafe in eine zerbrochene Flasche gestoßen ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen