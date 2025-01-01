Richterin Barbara Salesch
Folge 1785: Sterben für Anfänger
44 Min.Ab 12
Viermal sticht ein Einbrecher auf die attraktive Kathleen ein - schwer verletzt beschuldigt sie ihren Ex-Freund Sven. Schließlich hatte Kathleen ihn erst am Nachmittag für seinen depressiven Nachbarn Gregor verlassen. Doch auch Gregor verhält sich seit diesem Zwischenfall seltsam und meidet jeden Kontakt zu Kathleen...
