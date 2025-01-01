Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1785
Folge 1785: Sterben für Anfänger

44 Min.Ab 12

Viermal sticht ein Einbrecher auf die attraktive Kathleen ein - schwer verletzt beschuldigt sie ihren Ex-Freund Sven. Schließlich hatte Kathleen ihn erst am Nachmittag für seinen depressiven Nachbarn Gregor verlassen. Doch auch Gregor verhält sich seit diesem Zwischenfall seltsam und meidet jeden Kontakt zu Kathleen...

SAT.1
