SAT.1Staffel 10Folge 1790
Folge 1790: Der Piesel-Peter

44 Min.Ab 12

Auf einer Klassenfahrt kommt das Geheimnis des 15-jährigen Peter heraus: Er ist Bettnässer. Weil ihn seine Lehrerin Leonie vor seinen Mitschülern bloßgestellt hat und er nun von allen verspottet wird, soll Peter Leonie mit einem Hockey-Schläger krankenhausreif geschlagen haben.

SAT.1
