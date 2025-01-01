Richterin Barbara Salesch
Folge 1790: Der Piesel-Peter
44 Min.Ab 12
Auf einer Klassenfahrt kommt das Geheimnis des 15-jährigen Peter heraus: Er ist Bettnässer. Weil ihn seine Lehrerin Leonie vor seinen Mitschülern bloßgestellt hat und er nun von allen verspottet wird, soll Peter Leonie mit einem Hockey-Schläger krankenhausreif geschlagen haben.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1