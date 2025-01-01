Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Mann oder Memme?

SAT.1Staffel 10Folge 1791
Mann oder Memme?

Mann oder Memme?Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1791: Mann oder Memme?

44 Min.Ab 12

Mit heruntergelassener Hose zerrt Bauleiter Norbert seinen ehemaligen Praktikanten Andreas vom Diskoklo und schubst ihn auf die Tanzfläche. Kurz darauf wird auf Norbert geschossen. Sind dem sensiblen Andreas endgültig die Sicherungen durchgeknallt? Immerhin wurde er über Monate von Norbert schikaniert. Warum sonst hätte er kurz nach der Tat einen Selbstmordversuch begehen sollen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen