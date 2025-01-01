Richterin Barbara Salesch
Folge 1791: Mann oder Memme?
44 Min.Ab 12
Mit heruntergelassener Hose zerrt Bauleiter Norbert seinen ehemaligen Praktikanten Andreas vom Diskoklo und schubst ihn auf die Tanzfläche. Kurz darauf wird auf Norbert geschossen. Sind dem sensiblen Andreas endgültig die Sicherungen durchgeknallt? Immerhin wurde er über Monate von Norbert schikaniert. Warum sonst hätte er kurz nach der Tat einen Selbstmordversuch begehen sollen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
