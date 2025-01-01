Richterin Barbara Salesch
Folge 1794: Brennende Liebe
44 Min.Ab 12
Als Lina Memminger schwer blutend und mit Gehirnerschütterung im zersplitterten Terrassenfenster gefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf ihren Ehemann Robert. Immerhin scheint er seine Frau schon seit längerer Zeit zu misshandeln und zu quälen - davon zeugen zahlreiche Narben und blaue Flecken an ihrem Körper. Allerdings ist auch Linas Bruder Erik für seine Brutalität bekannt ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1