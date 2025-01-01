Richterin Barbara Salesch
Folge 1795: Jungfrau to go
44 Min.Ab 12
Dörte hat mit 26 Jahren zum ersten Mal in ihrem Leben Sex - mit dem attraktiven Autohändler Wolfgang. Doch schnell steht fest, dass es ihm nur um eine schnelle Nummer und nicht um tiefe Gefühle ging. Hat sie ihn deshalb aus Wut betäubt und dann seine Genitalien mit ätzendem Autolack übergossen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1