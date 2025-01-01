Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1795
Folge 1795: Jungfrau to go

44 Min.Ab 12

Dörte hat mit 26 Jahren zum ersten Mal in ihrem Leben Sex - mit dem attraktiven Autohändler Wolfgang. Doch schnell steht fest, dass es ihm nur um eine schnelle Nummer und nicht um tiefe Gefühle ging. Hat sie ihn deshalb aus Wut betäubt und dann seine Genitalien mit ätzendem Autolack übergossen?

