Blutroter Abend

SAT.1Staffel 10Folge 1801
44 Min.Ab 12

Krankenschwester Margot ist strikt gegen die Beziehung ihrer 17-jährigen Tochter Janina zu dem bereits 35-jährigen Sven. In ihrer krankhaften Fürsorge soll sie die beiden betäubt haben, um ihnen Blut abzunehmen und es auf Drogen und Krankheiten zu überprüfen. Ist Margot etwa hinter Svens dunkles Geheimnis gekommen?

