Richterin Barbara Salesch
Folge 1801: Blutroter Abend
44 Min.Ab 12
Krankenschwester Margot ist strikt gegen die Beziehung ihrer 17-jährigen Tochter Janina zu dem bereits 35-jährigen Sven. In ihrer krankhaften Fürsorge soll sie die beiden betäubt haben, um ihnen Blut abzunehmen und es auf Drogen und Krankheiten zu überprüfen. Ist Margot etwa hinter Svens dunkles Geheimnis gekommen?
