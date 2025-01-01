Richterin Barbara Salesch
Folge 1807: Herzensangelegenheiten
44 Min.Ab 12
Nach dem Tod ihres Mannes Felix scheint das Leben der 37-jährigen Linda sinnlos. Das ändert sich, als ihr der smarte Sebastian über den Weg läuft. Doch war diese Begegnung zufällig? Die fremde Frau, die plötzlich vor Lindas Tür steht, bezweifelt das und verrät ihr Sebastians Geheimnis: Er hat Felix' Herz. Ist Linda daraufhin tatsächlich ausgerastet und hat ihn schwer verletzt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1