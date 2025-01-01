Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1810
44 Min.Ab 12

Kopftuch, Ausgehverbot, Prügel - so sah der Alltag für die geschiedene Türkin Özgül bei ihrem Bruder Ali aus, bis sie schließlich nach München floh. Vier Monate später ist sie tot... Musste Özgül sterben, weil sie mit ihrem westlichen Lebenswandel die Familienehre beschmutzte, oder steckt Özgüls deutscher Freund Thomas hinter der Tat?

