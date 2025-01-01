Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1812
44 Min.Ab 12

Wer hat Nora auf ihrer Geburtstagsparty im WC eingesperrt, kurz bevor sie die Verlobung mit Christian bekanntgeben wollte? Etwa der Verlobte selbst - immerhin ist er aus unerklärlichen Gründen einem Verein beigetreten, der "kein Sex vor der Ehe" propagiert? Oder steckt Noras Ex-Freund John, der immer noch Gefühle für Nora hat, hinter der folgenschweren Tat? Wegen ihrer Klaustrophobie sprang Nora aus dem Fenster und erlitt schwere Verletzungen...

SAT.1
