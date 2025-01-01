Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Dreck zu Dreck

SAT.1Staffel 10Folge 1818
Dreck zu Dreck

Richterin Barbara Salesch

Folge 1818: Dreck zu Dreck

44 Min.Ab 12

Als der 26-jährige Lars aus dem Knast entlassen wird und in sein Heimatdorf zurückkehrt, beginnt eine regelrechte Hetzkampagne gegen ihn. Besonders der Kfz-Mechaniker Benno zeigt seinen Hass auf den ehemaligen Schulkameraden. Als Lars wenig später erschlagen neben einer Güllegrube aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Benno.

SAT.1
