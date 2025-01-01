Richterin Barbara Salesch
Folge 1821: Wie kann man nur?!
44 Min.Ab 12
Die Haare des 25-jährigen Christian wurden im Bett der brutal vergewaltigten Jutta gefunden. Warum hat sie seit der Tat immer ein Kreuz vor Augen? Will ihr Unterbewusstsein damit auf die selbstgemalten Postkarten von Lothar und damit auf den wahren Täter hinweisen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1