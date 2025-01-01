Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwillinge töten auch alleine

SAT.1Staffel 10Folge 1823
Folge 1823: Zwillinge töten auch alleine

44 Min.Ab 12

Die Zwillinge Marc und Tobias sollen ihren Stiefvater Henning mit zwei Messerstichen verletzt und anschließend im Rhein versenkt haben. Haben sie sich dafür gerächt, dass er ihre Mutter monatelang verprügelt hat?

