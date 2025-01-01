Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1830
44 Min.Ab 12

Der 16-jährige Maik ist rotzfrech und aufmüpfig, gefährlich und kriminell. Seine Klassenlehrerin Lena treibt er in einen Nervenzusammenbruch und seine Mitschüler werden von ihm bedroht. Als er bei einem Autounfall schwer verletzt wird, gibt er bei der Polizei an, von Lena vor das Fahrzeug gestoßen worden zu sein. Ihr Anwalt ist der Meinung, dass ihr Lebensgefährte Oliver dahinter steckt.

SAT.1
Alle 14 Staffeln und Folgen