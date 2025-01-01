Richterin Barbara Salesch
Folge 1833: 140 km/h & 1 Kugel
44 Min.Ab 12
Nach einem schweren Autounfall wird der 25-jährige Sebastian neben dem bewusstlosen Julian erschossen aufgefunden. Was ist passiert? Ist der Streit der beiden Jungen um Sebastians Schwester Celine dermaßen eskaliert, dass Julian Sebastian nach einem riskanten Fahrmanöver getötet hat? Oder gab es eine dritte Person am Tatort, die sich rächen wollte?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
