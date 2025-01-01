Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Klingeling

Staffel 10Folge 1836
Klingeling

Richterin Barbara Salesch

Folge 1836: Klingeling

44 Min.Ab 12

Die Lehrerin Sylvia wird spätabends in der Bahn von drei Jugendlichen angepöbelt und kurz darauf auf dem Bahnsteig ihres Heimatdorfes fast tot geprügelt. Der bereits mehrfach vorbestrafte Kevin streitet die Tat ab, gibt aber zu, sie beim Aussteigen bespuckt zu haben. Er behauptet, einen Mann am Bahnsteig gesehen zu haben, dessen Beschreibung auf Erkan passt, der selbst noch eine Rechnung mit Sylvia offen hat.

Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

