SAT.1Staffel 10Folge 1842
44 Min.Ab 12

Nina, die in eine Phantasiewelt abgetaucht und in die Rolle der Manga-Heldin "Teardrop Cherry" geschlüpft ist, sitzt im wahren Leben auf der Anklagebank. Sie soll den Fotografen Armin während eines Shootings mit einer Art Beil, einer so genannten Hellebarde, erschlagen haben, um ihn um 6.000 Euro zu erleichtern.

SAT.1
