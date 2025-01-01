Richterin Barbara Salesch
Folge 1842: Sayonara
44 Min.Ab 12
Nina, die in eine Phantasiewelt abgetaucht und in die Rolle der Manga-Heldin "Teardrop Cherry" geschlüpft ist, sitzt im wahren Leben auf der Anklagebank. Sie soll den Fotografen Armin während eines Shootings mit einer Art Beil, einer so genannten Hellebarde, erschlagen haben, um ihn um 6.000 Euro zu erleichtern.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1