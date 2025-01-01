Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1843
45 Min.Ab 12

Die 18-jährige Laura ist angeklagt, ihren Vater Stefan mit kochend heißem Frittierfett verbrüht zu haben, indem sie Wasser in die vorbereitete Friteuse geschüttet hat. Ist sie ausgerastet, weil sie mitbekommen hat, dass ihr Vater Sex mit ihrer Freundin hatte?

