Richterin Barbara Salesch
Folge 1845: Der Satansbraten
44 Min.Ab 12
Hat die geschiedene Sandra den Schokopudding ihres hyperaktiven Sohnes Lukas tatsächlich mit Schlafmitteln vergiftet, um zu einem Konzert zu gehen? Oder steckt der extrem genervte Nachbar Heinz dahinter? Schon mehrfach hatte er versucht, Sandra das Sorgerecht für Lukas entziehen zu lassen, damit der äußerst lebendige Junge endlich aus dem Haus verschwindet ...
