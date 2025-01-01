Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1846
44 Min.Ab 12

Für Lilli bricht eine Welt zusammen - an ihrem Geburtstag wird ihr Freund Jochen in ihrer Wohnung ermordet. Steckt wirklich ihr Ex-Freund Holger hinter der Tat? Lilli hatte ihn verlassen, weil sie seine Neurosen nicht mehr ertragen konnte ...

SAT.1
