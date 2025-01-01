Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Drillingswahn

SAT.1Staffel 10Folge 1850
Drillingswahn

Richterin Barbara Salesch

Folge 1850: Drillingswahn

45 Min.Ab 12

"Ich geh mal eben Zigaretten holen" - Mit diesen Worten verdrückt sich Drillingsvater John. Eine Woche lässt er seine überforderte Freundin Maria mit drei Säuglingen im Stich. Als er wieder auftaucht, behauptet er, sich aufgrund einer "Multiplen Persönlichkeitsstörung" an nichts erinnern zu können. Maria ist jedoch überzeugt, dass er sich mit seiner Ex-Freundin Larissa vergnügt hat.

