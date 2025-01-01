Richterin Barbara Salesch
Folge 1851: Auf Kuschelkurs
44 Min.Ab 12
Marie versteht die Welt nicht mehr: Mit ihr will ihr Freund Johannes immer nur schnellen und harten Sex ohne Zärtlichkeit und dann findet sie zufällig heraus, dass er einen Kuschelkurs besucht und dort mit wildfremden Frauen schmust. Als Johannes in einem Kursraum der bloße Hintern mit einem Schleifstein abgeschliffen wird, liegt die Vermutung nahe, dass sich Marie auf diese Weise gerächt hat.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1