Richterin Barbara Salesch
Folge 1852: Ein Heim für Knackis
44 Min.Ab 12
Als das Haus, in dem Ex-Häftlinge zusammen wohnen, in die Luft fliegt, fällt der Verdacht sofort auf die 38-jährige Sabine. Wollte sie sich an Peter Höveler, dem Mörder ihres Ehemannes, rächen, indem sie den Gashahn in dessen Küche aufdrehte?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
