Folge 1857: Luderpool
45 Min.Ab 12
Laura liegt tot im Swimmingpool des örtlichen Hallenbades. Es dauert nicht lange, bis herauskommt, dass die 19-Jährige eine Affäre mit dem smarten Bademeister Sebastian hatte. Hat er sie aus Eifersucht umgebracht oder steckt der selbstverliebte Marius hinter der Tat?
Alle 14 Staffeln und Folgen
