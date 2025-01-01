Richterin Barbara Salesch
Folge 1879: Stummer Schrei nach Liebe
44 Min.Ab 12
Claudia befürchtet, dass ihr Sohn Philipp ein Amokläufer ist. Um die Tat zu verhindern, hat sie den 18-Jährigen, der mit dem Fahrrad unterwegs zur Schule war, angeblich mit ihrem Auto angefahren. Philipp ist sich sicher, dass seine Mutter ihn zum Krüppel gefahren hat. Aber warum behauptet Kevin, sein einziger Freund, er habe die Vertrauenslehrerin Angelika am Steuer von Claudias Wagen gesehen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1