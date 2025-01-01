Richterin Barbara Salesch
Folge 1880: Bertis Rockzipfel
44 Min.Ab 12
Die Enthüllung, dass Schweinebauer Herberts Frau Britney-Denise noch kurz vor der Hochzeit ein Mann war, sorgt im Dorf für einen handfesten Skandal. Zunächst steht Herbert zu ihr, aber als sie kurz nach ihrer Geschlechtsumwandlung von der zupackenden Bäuerin zu einer arbeitsscheuen Paris-Hilton-Kopie mutiert, kommt es zur Krise. Hat Herbert seine transsexuelle Frau tatsächlich im tiefsten Winter in Pumps in einem Waldstück ausgesetzt, um sie zur Vernunft zu bringen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1