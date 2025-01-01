Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ruhe in Flammen

SAT.1Staffel 11Folge 1886
Folge 1886: Ruhe in Flammen

44 Min.Ab 12

Warum behauptet die 37-jährige Helen, ihren Lebensgefährten Robert mit Benzin übergossen und bei lebendigem Leib verbrannt zu haben? Hat sie aus Habgier gemordet, um an das Erbe des reichen Immobilienmaklers zu kommen? Oder will sie etwa die Schuld ihrer 19-jährigen Tochter Charlotta auf sich nehmen?

SAT.1
