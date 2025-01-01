Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Pornokuchen

SAT.1Staffel 11Folge 1888
Pornokuchen

PornokuchenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1888: Pornokuchen

44 Min.Ab 12

Der Ex-Pornodarsteller Jonas "Cowboy" Beck findet auf dem Land nicht nur Ruhe, sondern auch handfeste Probleme, denn eines Tages steht ein vergifteter Kuchen vor seinem Haus, der ihn beinahe das Leben kostet. Jonas beglückt fast jede zweite Frau im Dorf und die Damen revanchieren sich nur zu gern mit kleinen Aufmerksamkeiten. Doch in diesem Fall deuten alle Indizien auf die verhärmte Gabriele.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen