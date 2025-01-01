Richterin Barbara Salesch
Folge 1888: Pornokuchen
44 Min.Ab 12
Der Ex-Pornodarsteller Jonas "Cowboy" Beck findet auf dem Land nicht nur Ruhe, sondern auch handfeste Probleme, denn eines Tages steht ein vergifteter Kuchen vor seinem Haus, der ihn beinahe das Leben kostet. Jonas beglückt fast jede zweite Frau im Dorf und die Damen revanchieren sich nur zu gern mit kleinen Aufmerksamkeiten. Doch in diesem Fall deuten alle Indizien auf die verhärmte Gabriele.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
