Richterin Barbara Salesch
Folge 1892: Die Tote im Sessel
44 Min.Ab 12
Ruth findet ihre Nachbarin Birgit tot in der Wohnung auf. Laut Obduktionsbericht ist die 55-Jährige bereits 24 Stunden zuvor erschlagen worden. Warum hat ihr Sohn Dennis den Tod seiner Mutter verschwiegen? Dachte er tatsächlich, Birgit sei eines natürlichen Todes gestorben, oder hat er sie umgebracht, weil sie ihm kein Geld für Drogen geben wollte?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
