Richterin Barbara Salesch

Geschrei um nichts

SAT.1Staffel 11Folge 1893
Folge 1893: Geschrei um nichts

44 Min.Ab 12

Tina ist vollkommen erledigt, weil ihr einjähriger Sohn Jan ununterbrochen schreit und ihr Mann sie völlig im Stich lässt. Als sich dann auch noch ihre Freundin Verena weigert, auf das Baby aufzupassen, wird sie kurz darauf in das Tonstudio ihres Jugendklubs eingesperrt und 16 Stunden lang mit dem Jugendklublied in voller Lautstärke beschallt ...

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
