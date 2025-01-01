Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Bis dass der Tod euch scheidet

SAT.1Staffel 11Folge 1895
Bis dass der Tod euch scheidet

Bis dass der Tod euch scheidetJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1895: Bis dass der Tod euch scheidet

44 Min.Ab 12

Der 35-jährige Hannes soll versucht haben, bei seinem Selbstmordversuch Fiona, die Freundin seiner Frau Hanna, mit in den Tod zu reißen. Nach einem heftigen Streit mit den beiden Frauen ist er aus dem zweiten Stock seiner Wohnung gesprungen und geradewegs auf Fiona gelandet. Wollte er sich rächen, weil sie zuvor seiner Frau geraten hat, ihn zu verlassen?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen