Bis dass der Tod euch scheidetJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1895: Bis dass der Tod euch scheidet
44 Min.Ab 12
Der 35-jährige Hannes soll versucht haben, bei seinem Selbstmordversuch Fiona, die Freundin seiner Frau Hanna, mit in den Tod zu reißen. Nach einem heftigen Streit mit den beiden Frauen ist er aus dem zweiten Stock seiner Wohnung gesprungen und geradewegs auf Fiona gelandet. Wollte er sich rächen, weil sie zuvor seiner Frau geraten hat, ihn zu verlassen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1