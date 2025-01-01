Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Mein Mann, das Wildschwein

SAT.1Staffel 11Folge 1901
Mein Mann, das Wildschwein

Mein Mann, das WildschweinJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1901: Mein Mann, das Wildschwein

44 Min.Ab 12

Der 28-jährige Förster Benni wird nach einem großen Dorffest gefesselt und in ein Wildschweinfell gehüllt mit einem Apfel im Mund gefunden. Wollte sich die 36-jährige Witwe Angelika rächen, weil er das Wildschwein erschossen hatte, das sie für die Reinkarnation ihres verstorbenen Mannes gehalten hat?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen