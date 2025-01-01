Richterin Barbara Salesch
Folge 1907: Harry`s Loveboat
44 Min.Ab 12
Das Swingerboot des Partyveranstalters Harald ist ein echter Knüller: Auf dem Schiff vergnügen sich Swinger aller Altersgruppen. Doch der etwas schüchternen Michaela wird es zu bunt, als Harald sich ihr sexuell nähern will. Hat sie den frivolen Mann deshalb mit einem Feuerlöscher niedergeschlagen, sodass er auf den Glasboden in der Mitte seines Schiffes krachte und sich schwer verletzte?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
