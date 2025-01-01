Richterin Barbara Salesch
Folge 1908: African Nights
44 Min.Ab 12
Lukas ist stinksauer, als er nach der Geburt seines ersten Sohnes sieht, dass das Baby dunkelhäutig ist. Da sowohl er als auch seine Frau Fee hellhäutig sind, steht für ihn fest, dass ihr Ex-Freund, der Afro-Amerikaner Will, der Vater des Kindes ist. Will, der als potenzieller Patenonkel im Krankenhaus zugegen ist, muss sich wüste Beschimpfungen von Lukas anhören. Kurz darauf wird Will ein 70 kg schwerer Tablettwagen vor dem Treppenhausabsatz in die Hacken gefahren.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1