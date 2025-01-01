Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 1909
44 Min.Ab 12

Seit Wochen darf Joachim nicht mehr zu seiner Frau Christina ins Ehebett, sondern wird im Gartenhaus eingesperrt, weil er an einer seltenen Schlafstörung leidet und Christina regelmäßig zusammenschlägt. Dafür wird er in der Nachbarschaft bereits der "Werwolf" genannt. Hat sie sich gerächt, indem sie ihm einen Fugenkratzer in die Hand gerammt hat?

