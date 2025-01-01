Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ausgegraben

SAT.1Staffel 11Folge 1910
Ausgegraben

AusgegrabenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1910: Ausgegraben

44 Min.Ab 12

In einer kalten Januarnacht wird der Gynäkologe Gunnar am Grab seiner Tochter Johanna mit einer Schaufel niedergeschlagen. Hat seine Frau Maria die Nerven verloren? Sie hat herausgefunden, dass Johanna noch am Leben ist und ihr Mann sie 18 Jahre lang belogen hat. In Wahrheit hatte Gunnar das behinderte Mädchen nämlich direkt nach der Geburt weggeben.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen