Folge 1921: Cut and go
44 Min.Ab 12
Nackt und apathisch wird die 40-jährige Jutta in der Dusche ihres Ferienhauses gefunden. In der Hand hat sie das Rasiermesser, mit dem kurz zuvor ihrem Mann Klaus und dessen Freundin Beate die Kehle durchgeschnitten wurde. Alles schreit nach einer Tat aus Eifersucht, aber Jutta war in all den Jahren nie eifersüchtig auf die enge Freundschaft zwischen den beiden ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1