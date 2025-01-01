Zum Inhalt springenBarrierefrei
Da hilft keine Therapie

SAT.1Staffel 11Folge 1927
Folge 1927: Da hilft keine Therapie

46 Min.Ab 12

Peter ist angeklagt, seine Psychotherapeutin Dr. Luise Zimmer während einer Therapiestunde vergewaltigt zu haben. Aber wie steht es mit Luises anderen Patienten? Leiden die wirklich nur an harmlosen Ticks und Spleens? Zumindest einer ist scharf auf sie: der sexsüchtige Horst Gengius ...

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
