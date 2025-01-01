Richterin Barbara Salesch
Folge 1927: Da hilft keine Therapie
46 Min.Ab 12
Peter ist angeklagt, seine Psychotherapeutin Dr. Luise Zimmer während einer Therapiestunde vergewaltigt zu haben. Aber wie steht es mit Luises anderen Patienten? Leiden die wirklich nur an harmlosen Ticks und Spleens? Zumindest einer ist scharf auf sie: der sexsüchtige Horst Gengius ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1