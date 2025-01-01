Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1933
44 Min.Ab 12

Petra steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch, als ihr Ehemann Julius seinen Job als Handelsvertreter an den Nagel hängen muss und nun ständig zu Hause ist. Der Pedant treibt seine Frau und seine Tochter Caroline mit seinem Kontrollzwang in den Wahnsinn. Um ihn ruhigzustellen, soll Petra ihm Haschisch-Kekse serviert haben. Im Rausch ist Julius halbnackt durch den Garten getanzt, gestürzt und hat sich den Arm gebrochen ...

SAT.1
