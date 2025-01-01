Richterin Barbara Salesch
Folge 1938: Freiheit ist Verbrechen
44 Min.Ab 12
Nach einer Party wird die 17-jährige Marla auf dem Nachhauseweg niedergeschlagen und entführt. Als der Entführer ihre wohlhabende Mutter um 10.000 Euro erpresst, fällt der Verdacht auf Marlas Cousin Benedikt, der in der Emo-Szene verkehrt und von Sozialhilfe lebt.
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1