Ich hasse dich, verlass´ mich nicht!

SAT.1Staffel 11Folge 1944
Ich hasse dich, verlass´ mich nicht!

44 Min.Ab 12

Als der Türsteher Andreas ermordet im Treppenhaus eines Hochhauses gefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf die 42-jährige Roswitha. Sie führte eine leidenschaftliche Beziehung mit dem 15 Jahre jüngeren Mann. Doch was ist wirklich passiert? Hat Roswitha ihren Freund eiskalt erschossen, weil er sich von ihr trennen wollte? Angeblich kann sich Roswitha an nichts erinnern, weil sie eine Flasche Whiskey getrunken hat ...

SAT.1
