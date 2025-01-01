Ich hasse dich, verlass´ mich nicht!Jetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1944: Ich hasse dich, verlass´ mich nicht!
44 Min.Ab 12
Als der Türsteher Andreas ermordet im Treppenhaus eines Hochhauses gefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf die 42-jährige Roswitha. Sie führte eine leidenschaftliche Beziehung mit dem 15 Jahre jüngeren Mann. Doch was ist wirklich passiert? Hat Roswitha ihren Freund eiskalt erschossen, weil er sich von ihr trennen wollte? Angeblich kann sich Roswitha an nichts erinnern, weil sie eine Flasche Whiskey getrunken hat ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
