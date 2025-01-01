Richterin Barbara Salesch
Folge 1951: Habibis Business
44 Min.Ab 12
Kassiererin Nicole ist sich sicher: Rashid, die ägyptische Urlaubsliebe ihrer 18-jährigen Tochter, ist nicht aus Sehnsucht zu Besuch nach Deutschland gekommen. Er ist nur scharf auf Jessicas und ihr Erspartes und mimt deshalb den Verliebten. Hat Nicole den jungen Ägypter deshalb nicht nur observiert, sondern auch im Hinterhof eines orientalischen Cafés mit einer Eisenstange niedergeschlagen?
