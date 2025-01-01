Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Looking for freedom

SAT.1Staffel 11Folge 1954
Looking for freedom

Richterin Barbara Salesch

Folge 1954: Looking for freedom

44 Min.Ab 12

Die Totschlägerin Elli lernt im offenen Vollzug die Türkin Yasemin kennen und lieben. Als Elli erfährt, dass Yasemin von ihrem Ehemann Ali geschlagen wird, rastet sie aus. Hat sie ihren Freigang genutzt, um den türkischstämmigen Ehemann brutal zu ermorden? Oder war Ali bereits tot, als Elli in seine Wohnung kam? Vielleicht hat Alis Bruder Hakan die Männerhasserin in eine Falle gelockt, um ihr die Tat anzuhängen.

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

