Folge 1959: Uschi´s next Topmodel
Die 16-jährige Katharina möchte Model werden - und das um jeden Preis. Als sie an die selbsternannte Modelagentin Uschi Borowski gerät, folgt aber nicht der internationale Durchbruch, sondern lediglich ein peinlicher Auftritt in einem Einkaufscenter. Als Katharinas Mutter erfährt, dass Katharina daraufhin erotische Fotoaufnahmen mit dem dubiosen Fotografen Jimmy Faust macht, hat sie einen schrecklichen Verdacht: Musste ihre Tochter für die Karriere mit dem Fotografen schlafen?
