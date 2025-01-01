Richterin Barbara Salesch
Folge 1962: Im Käfig
44 Min.Ab 12
Sport ist Mord! Das bekommt auch Fitnesstrainer Maik zu spüren, als er in seinem Fitnessclub eine 20 kg schwere Langhantel in den Nacken geworfen bekommt. Steckt die besorgte Löwenmutter Erika hinter der Tat? Seitdem sie nämlich herausgefunden hat, dass Maik in seinem Fitnessclub brutale Käfig-Kämpfe und illegale Wetten veranstaltet, ist sie davon überzeugt, dass er ihren 17-jährigen Sohn in den Kampfring schickt ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1