Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Nicht hetzen!

SAT.1Staffel 11Folge 1976
Nicht hetzen!

Nicht hetzen!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1976: Nicht hetzen!

44 Min.Ab 12

Tod beim Joggen: Die Sozialarbeiterin Lena wird beim Joggen heimtückisch erstochen. Ihr Mann Gregor macht sich schwere Vorwürfe, dass er sie an diesem Abend nicht begeleitet hat. Im Sterben war es Lena noch möglich, eine Botschaft in den Boden zu ritzen. Doch die wirft Rätsel auf: Wollte sie tatsächlich auf den vorbestraften Sascha-Pascal aufmerksam machen? Dieser bestreitet hartnäckig, das Opfer gekannt zu haben. Oder hat Gregor seine Frau absichtlich nicht begleitet?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen